Ein Unwetter hat am Mittwochabend in Teilen von Koblenz für vollgelaufene Keller, überflutete Straßen und hochgespülte Kanaldeckel gesorgt. Das teilte die Feuerwehr mit, die 41 Einsätze im Stadtgebiet meldete. Die Bundesstraße 9 musste an zwei Stellen kurzfristig gesperrt werden, wie die Polizei mitteilte: in Koblenz-Stolzenfels wegen eines kleinen Hangrutsches, am Moselring wegen einer Überflutung. Im Bereich der Stadt Lahnstein sei es ebenfalls zu diversen hochgespülten Gullydeckeln gekommen, einige Keller seien überflutet worden.