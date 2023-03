Gelbe Engel als ersehnte Pannenhelfer: Der ADAC ist 2022 in Rheinland-Pfalz mehr als 197.000 Mal im Einsatz gewesen. Im Gegensatz zum Bundestrend stieg hier damit die Zahl seiner Einsätze im Vergleich zum Vorjahr - 2021 waren es 193.080 in Rheinland-Pfalz gewesen. Wie der ADAC mitteilte, rückten seine Pannenhelfer im Durchschnitt an jedem Tag zu 541 Einsätzen in dem Bundesland aus. Deutschlandweit waren es 2022 mit 3.413.488 Pannen dagegen 80.000 weniger als im Jahr davor.