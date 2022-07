Die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz wird von Anfragen zum Energieverbrauch überrannt. "Wir kommen da an die Grenzen unserer Möglichkeiten", sagte der für Energie und Bauen zuständige Fachbereichsleiter, Hans Weinreuter, am Freitag in Mainz. In den ersten fünf Monaten erteilte die Verbraucherzentrale 6421 persönliche Energieberatungen. Das entspricht zwei Drittel der Beratungen im gesamten vergangenen Jahr.