Kein Kinderspiel: Zur 26. Deutschen Meisterschaft im Murmelspiel treten am Samstag (22.7.) insgesamt 23 Mannschaften mit je 4 Spielern in Ludwigshafen (Pfalz) an. "Die Teams kommen aus dem ganzen Bundesgebiet - von Ostfriesland über Nordrhein-Westfalen bis Hessen", sagte der Vorsitzende des Murmelspielclubs Ludwigshafen-Friesenheim 1997 e.V., Theo-Heinz Adrian. "Der Ablauf ist wie bei jedem normalen Turnier über Vorrunde, Zwischenrunde, Achtel-, Viertel- und Halbfinale bis zum Endspiel."