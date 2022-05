Zwei Unfälle nach erhöhtem Alkoholkonsum haben sich in der Nacht zum Sonntag in Rheinland-Pfalz ereignet. In Worms war eine Autofahrerin (50) auf ein parkendes Auto aufgefahren, nachdem sie zuvor laut Zeugin in starken Schlangenlinien unterwegs war, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ein Atemalkoholtest ergab 2,58 Promille. Die Polizei stellte ihren Führerschein sicher, ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet. Verletzt wurde niemand.