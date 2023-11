Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss ist ein Mann in Neustadt an der Weinstraße bei einer Verkehrskontrolle erwischt worden. Das Auto, in dem er saß, hat er zudem unberechtigt benutzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht auf Sonntag. Der 28-Jährige wurde den Angaben zufolge mit auf die Wache genommen und musste eine Blutprobe abgeben. Nachdem er den Autoschlüssel der rechtmäßigen Eigentümerin übergeben habe, sei er entlassen worden. Auf ihn kämen nun mehrere Anzeigen wegen Straftaten und Ordnungswidrigkeiten zu.