Ein 67-jähriger Motorradfahrer hat sich bei einem Sturz nahe Morbach (Landkreis Bernkastel-Wittlich) schwer verletzt. Der Mann war am Mittwochabend auf der Kreisstraße 80 unterwegs, als sich der Unfall mutmaßlich wegen eines Fahrfehlers in einer Linkskurve ereignete, wie die Polizei mitteilte. Der 67-Jährige wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Für die Unfallaufnahme wurde die K80 für rund eine halbe Stunde voll gesperrt.