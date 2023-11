Bei einem Unfall auf einer Landesstraße im Landkreis Vulkaneifel ist eine 85 Jahre alte Autofahrerin schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war die Frau am frühen Samstagabend zwischen den zu Gerolstein gehörenden Ortsgemeinden Mürlenbach und Birresborn mit ihrem Wagen in einer leichten Linkskurve mit den Reifen auf den stark durchnässten rechten Grünstreifen gekommen. Der Versuch, gegenzulenken, misslang vermutlich, und das Auto kippte nach rechts etwa vier Meter einen Abhang hinunter und überschlug sich dabei zwei Mal, bevor es wieder auf den Rädern zum Stehen kam.