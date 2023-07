Ein Auto ist in Ludwigshafen am Rhein mit einer Straßenbahn zusammengeprallt. Einsatzkräfte haben den Wagen am Montagabend aus dem Gleisbett ziehen müssen, weil er nicht mehr fahrtüchtig war, teilte die Feuerwehr mit. Demnach wurden die Insassen des Autos bei dem Unfall leicht verletzt, die Fahrgäste der Bahn blieben unverletzt. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften am Unfallort, um das Auto zu bergen. Die Saarlandstraße wurde für die Dauer kurzzeitig voll gesperrt. Wie viele Menschen im Auto saßen, wurde nicht mitgeteilt.