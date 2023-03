Ein Autofahrer ist im Landkreis Birkenfeld gegen eine Felswand geprallt und schwer verletzt worden. Der Wagen des Mannes geriet am Nachmittag in einer Linkskurve zwischen den Niederreidenbacher Höfen und Mittelreidenbach ins Schleudern und kam von der Bundesstraße 270 ab, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.