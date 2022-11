Eine Autofahrerin ist am Samstag in Trier von der Fahrbahn abgekommen und mit ihrem Fahrzeug mit einem Zaun zusammengestoßen. Dabei wurde die 66-Jährige nach Polizeiangaben schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfall ohne Fremdeinwirkung ereignete sich am frühen Morgen auf einer Straße an der Mosel. An dem Auto entstand Totalschaden.