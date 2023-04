Nach Starkregen stürzen Felsen auf die Bundesstraße 421 - wieder einmal. Menschen werden nicht verletzt. Nun sollen weitere Untersuchungen des Geländes folgen.

Nach einem Felssturz infolge von Starkregen soll die Bundesstraße 421 bei Kellenbach voraussichtlich ab Montagabend wieder befahrbar sein. Das Geröll sei inzwischen von dem Streckenabschnitt zwischen Kellenbach und Königsau geräumt, sagte ein Sprecher der Polizei Kirn am Sonntag.

Da jedoch die Gefahr bestehe, dass sich weitere Bodenmassen lösen, habe der Landesbetrieb für Mobilität weitere Untersuchungen des Geländes angekündigt. Am Montag sollen nach Angaben des Sprechers auch noch einige größere Bäume an der Stelle gefällt werden, die infolge des Regens keinen festen Stand mehr haben.

Nach dem Felssturz am Samstag war die B421 zwischen Kellenbach und Königsau für den Verkehr gesperrt worden, der Verkehr wird seither umgeleitet. An der Strecke gab es nach Polizeiangaben in der Vergangenheit bereits mehrfach Felsstürze. Menschen waren bei dem Vorfall am Samstag nicht zu Schaden gekommen.