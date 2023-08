Die Polizei hat in Bingen einen alkoholisierten Mann auf einem manipulierten E-Scooter gestoppt, der eine viel zu hohe Geschwindigkeit möglich macht. Statt maximal 20 Stundenkilometer brachte es der Scooter bei der Kontrolle am Donnerstagnachmittag auf bis zu 32 Stundenkilometer, wie die Polizei mitteilte. Bei einer solchen Geschwindigkeit müsse man einen Führerschein vorweisen können, was der 67-Jährige aber nicht konnte - denn der Führerschein war ihm in der Vergangenheit entzogen worden. Aufgrund einer deutlichen Alkoholfahne musste der Mann einen Test machen, der 1,42 Promille ergab. Dem 67-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen, berichtete die Polizei.