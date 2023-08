Ein 17-Jähriger, der mit einer Softairwaffe in einem Regionalzug unterwegs war, hat einen Polizeieinsatz und eine Bahnhofs-Sperrung ausgelöst. Die Bundespolizeiinspektion Trier teilte am Mittwochabend mit, sie sei am Nachmittag darüber informiert worden, dass sich in einem Zug der Linie RE 1 am Bahnhof Kobern-Gondorf eine Person mit einer Schusswaffe aufhalte. Der Bahnhof sei aus Sicherheitsgründen vorübergehend gesperrt worden, zahlreiche Einsatzkräfte und ein Hubschrauber hätten sich auf den Weg gemacht.