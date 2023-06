Drei junge Männer sollen mit Motorrädern ein illegales Rennen in der Innenstadt von Pirmasens gefahren sein. Ein Zeuge habe die drei Motorräder am Freitagabend gemeldet, teilte die Polizei am Samstag mit. Sie sollen zu schnell und mit quietschenden Reifen ein Rennen gefahren sein. Bei der Fahndung seien drei Männer im Alter von 16, 17 und 18 Jahren kontrolliert worden. Gegen alle drei sei ein Strafverfahren eingeleitet worden. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.