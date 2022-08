Das noch bis Ende August geltende 9-Euro-Ticket hat nach Einschätzung des rheinland-pfälzischen Mobilitätsministeriums eine beträchtliche Zahl an Menschen neu für den öffentlichen Nahverkehr begeistert. "Etwa 20 Prozent der Käuferinnen und Käufer gaben laut Marktforschung des VDV an, dass die den ÖPNV zuvor normalerweise nicht genutzt hätten", heißt es in einer Antwort des Ministeriums in Mainz auf eine Anfrage der grünen Abgeordneten Lea Heidbreder. Insgesamt hätten erste Ergebnisse der Marktforschung des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) gezeigt, dass Nachfrage, Bekanntheit und Attraktivität des Tickets ungebrochen hoch seien.

Es seien einige Menschen motiviert worden, den ÖPNV überhaupt erst einmal auszuprobieren, berichtete das Ministerium in der Antwort. Das sei ein "gutes Signal". Das Ticket gilt beziehungsweise galt jeweils für Juni, Juli und August bundesweit in allen Bussen, Straßenbahnen, U-Bahnen, S-Bahnen und Zügen des Nah- und Regionalverkehrs - egal ob von der Deutschen Bahn oder anderen Anbietern. Nicht genutzt werden kann der Fernverkehr der Deutschen Bahn.

Das Mobilitätsministerium in Mainz legte auch erste Verkaufszahlen aus Rheinland-Pfalz für das 9-Euro-Ticket vor. So hätten allein die Verkehrsverbände im Land - also der Verkehrsverbund Region Trier (VRT), der Verkehrsverbund Rhein-Mosel (VRM), der Rhein-Nahe Nahverkehrsverbund (RNN) sowie der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) - insgesamt für den Juni 407.883 verkaufte Karten gemeldet. Und das sei nur ein Teil der tatsächlichen Verkäufe, der weitaus größte Teil der Verkäufe werde von DB Regio erzielt, hier erfolge jedoch keine Aufschlüsselung nach Verbünden.

Nicht mit eingerechnet sind bei den Zahlen außerdem die des in Hessen sitzenden, aber mit seinem Liniennetz bis nach Rheinland-Pfalz hineinreichenden Rhein-Main-Verkehrsverbundes RMV. Dieser will Ende August Zahlen vorlegen. Ende Juni hatte das hessische Verkehrsministerium auf Anfrage mitgeteilt, im Gebiet des RMV seien bereits rund 900,000 Tickets veräußert worden.

