Bei einem Verkehrsunfall auf der A60 bei Ingelheim (Landkreis Mainz-Bingen) ist ein 62 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt worden. In Fahrtrichtung Darmstadt kam es am Montagabend bei der Anschlussstelle Ingelheim-West aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Unfall mit dem Motorrad und einem Auto, wie die Polizei mitteilte. Der 62-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Der 20 Jahre alte Autofahrer blieb unverletzt.

Zu dem Unfallhergang konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. An den beiden Fahrzeugen sei ein Sachschaden in fünfstelliger Höhe entstanden. Bei dem Unfall hätten umherfliegende Teile auch ein weiteres Auto leicht beschädigt. Die A60 blieb in Fahrtrichtung Darmstadt rund zwei Stunden lang gesperrt.

Mitteilung der Polizei