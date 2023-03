Bei einem Verkehrsunfall in Kaiserslautern ist ein 29 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Samstagnachmittag, als der 29-Jährige mit seinem Motorrad an einer Einmündung nach ersten Erkenntnissen eine rote Ampel missachtete, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Gleichzeitig wollte ein 80-jähriger Autofahrer an der Einmündung bei grüner Ampel nach links abbiegen, wobei beide zusammenstießen. Der Motorradfahrer wurde über das Auto gegen eine Ampelanlage geschleudert. Er wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die Schadenshöhe beträgt etwa 41.000 Euro.