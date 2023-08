Bei einem Verkehrsunfall im Kreis Vulkaneifel ist ein Motorradfahrer der Polizei zufolge lebensgefährlich verletzt worden. Die Maschine des 51-Jährigen sei am Sonntagmorgen an der Einmündung der B410 auf die L67 von Dockweiler nach Dreis-Brück mit dem Auto einer 23-Jährigen zusammengestoßen, teilte am Sonntag die Polizeiinspektion Daun mit. Der aus Nordrhein-Westfalen stammende Motorradfahrer sei abgeworfen und mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden.