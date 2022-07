Ein landesweites Sozialticket für den öffentlichen Personennahverkehr ist in Rheinland-Pfalz nicht in Sicht. Das Mobilitätsministerium werde zunächst ein Tarifgutachten für das 365-Euro-Ticket für junge Menschen sowie für einen landesweiten Tarif einholen, teilten Sozial- und Mobilitätsministerium in Mainz gemeinsam mit. Die Ausschreibung dafür werde gerade vorbereitet. "Die Ausweitung der Anspruchsgruppen und die Weiterentwicklung einer Tariflösung im Rahmen eines Sozialtickets ist in diesem Zusammenhang gemeinsam mit den verantwortlichen Ressorts und Aufgabenträgern zu prüfen", hieß es. Derzeit würden aber zunächst die Effekte des 9-Euro-Tickets wissenschaftlich untersucht.