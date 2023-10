Nachdem ein 37-jähriger Motorroller-Fahrer am Donnerstag nach einem Verkehrsunfall flüchtete, ist er von der Polizei aufgespürt worden. Auf der Bundesstraße 39 in Frankeneck (Landkreis Bad Dürkheim) war der Mann zuvor auf einen abbremsenden Pkw aufgefahren, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Daraufhin sei der Fahrer mit seinem Zweirad geflüchtet.