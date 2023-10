Ohne Führerschein und mit einem nicht zugelassenen Auto hat ein 21-Jähriger einen schweren Unfall auf der A62 in der Westpfalz verursacht. Der junge Mann verlor in einer Rechtskurve am Montag die Kontrolle über sein Auto, wie die Polizei am Abend mitteilte. Das Fahrzeug prallte gegen die Mittelschutzplanke, setzte dort auf und rutschte ein Stück daran entlang. Das Auto schlitterte mehrmals hin und her, bevor es schließlich auf der Schutzplanke halb hängend zum Stillstand kam.