Nach herabstürzenden Felsbrocken zwischen Bacharach und Oberwesel am Rhein sind laut Bahn und Polizei dort die Gleise und die Bundesstraße 9 vorsorglich gesperrt worden. Direkt auf der linksrheinischen Bahnstrecke und der parallelen B 9 lag wohl kein Geröll in dem engen Flusstal mit steilen Felshängen, hieß es. Spezialisten untersuchten aber nach der Sperrung am frühen Donnerstagmorgen den Bereich unter anderem mit Luftbildern einer Drohne auf die Gefahr von weiteren herabstürzenden Felsbrocken. Zuvor hatte der SWR darüber berichtet.