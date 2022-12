Schneefall hat in Rheinland-Pfalz am Mittwoch viele Verkehrsunfälle und Busausfälle verursacht. Vor allem am Vormittag und in den Mittelgebirgen stellten sich Lastwagen auf glatten Gefällstrecken quer und stießen Autos auf rutschigen Straßen zusammen, wie das Polizeipräsidium Koblenz mitteilte. Alleine im Norden von Rheinland-Pfalz gab es demnach etliche Unfälle - meist nur mit Blechschäden.

Busunternehmen stellten teils ihren Betrieb ein: Sowohl Schul- als auch Linienbusse fielen laut dem Polizeipräsidium Koblenz zeitweise aus. "Davon waren auch Kinder von Polizisten betroffen", sagte ein Polizeisprecher. "Wir selbst haben recht früh am Morgen eine Mail dazu bekommen."

Auch im Süden von Rheinland-Pfalz kam es zu Unfällen mit Blechschäden. Die Ursache war in manchen Fällen "nicht angepasste Geschwindigkeit auf schneebedeckter Fahrbahn", teilte das Polizeipräsidium Westpfalz mit. Einige Autos rutschten gegen Leitpfosten oder Schutzplanken.

Ähnliches teilte die Polizeidirektion Bad Kreuznach am Abend mit: Insgesamt neun Unfälle wegen "nicht angepasster Geschwindigkeit bei Schneeglätte" zählten die Beamten demnach. Menschen seien bei den Unfällen, die sich vor allem in den Morgenstunden und am Vormittag ereigneten, nicht verletzt worden.

Am Mittwochnachmittag beruhigte sich die Lage wieder etwas. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach sollte es in der Nacht zum Donnerstag erneut bitterkalt und glatt in Rheinland-Pfalz werden. Tagsüber sollte es am Donnerstag meist trocken bleiben.

Pressemitteilung Polizeidirektion Bad Kreuznach