Bei einem Auffahrunfall in Bad Dürkheim sind vier Menschen verletzt worden. Ein 18 Jahre alter Autofahrer sei am Freitagabend mutmaßlich wegen zu geringen Sicherheitsabstands in ein vor ihm fahrendes Auto gekracht, teilte die Polizei in Bad Dürkheim am Samstag mit. Der Wagen vor ihm prallte in ein weiteres Auto. Ein 45-Jähriger und seine 42 Jahre alte Beifahrerin wurden demnach verletzt, die Frau kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Zudem trugen ein 25-Jähriger und seine 23-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen davon. Der Verursacher des Zusammenstoßes blieb unverletzt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 28.000 Euro.