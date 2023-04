Mit zahlreichen Einsätzen hat die Polizei in Rheinland-Pfalz am Karfreitag die Auto-Tuning-Szene kontrolliert. Landesweit erstatteten die Beamten Dutzende Anzeigen, unter anderem wegen unerlaubter Veränderungen an den Fahrzeugen. Schwerpunkte der Kontrollen waren unter anderem Rheinhessen, der Nürburgring und die Westpfalz.

Mit zahlreichen Einsätzen hat die Polizei in Rheinland-Pfalz am Karfreitag die Auto-Tuning-Szene kontrolliert. Landesweit erstatteten die Beamten Dutzende Anzeigen, unter anderem wegen unerlaubter Veränderungen an den Fahrzeugen. Schwerpunkte der Kontrollen waren unter anderem Rheinhessen, der Nürburgring und die Westpfalz.

In Mainz, Worms und Bad Kreuznach wurden zum "Car-Freitag" insgesamt 223 Fahrzeuge und 287 Personen kontrolliert. Es gab zehn Strafanzeigen etwa wegen fehlender Fahrerlaubnis oder weil die Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen standen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Zudem wurden 63 Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten erstattet, viele davon wegen Veränderungen an den Autos, die nicht den Vorschriften entsprachen. In Mainz floh ein Fahrer mit hoher Geschwindigkeit durch die Innenstadt vor den Beamten und wurde schließlich nach einer Verfolgungsfahrt gestoppt.

Auch im Bereich des Polizeipräsidiums Koblenz waren laut Polizei wieder etliche Bastler mit illegalen An- oder Umbauten an ihren Autos oder mit auffälliger Fahrweise unterwegs. Schwerpunkt waren gezielte Kontrollen rund um die Eifel-Rennstrecke am Nürburgring. Insgesamt wurden mehr als 420 Fahrzeuge kontrolliert. Dabei wurden 184 Ordnungswidrigkeiten und 8 Straftaten festgestellt. In 102 Fällen war die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erloschen. Bei 63 Fahrzeugen waren die Veränderungen laut Polizei derart gravierend, dass die Weiterfahrt untersagt wurde. Sieben Autos wurden vorübergehend sichergestellt. Bei den Strafanzeigen ging es vor allem um den Verdacht der Urkundenfälschung

Im Bereich des Polizeipräsidiums Trier wurden etwa 200 Fahrzeuge kontrolliert. Dabei stellte die Polizei den Angaben nach 26 Ordnungswidrigkeiten fest und verfasste 32 Mängelberichte.

In der Westpfalz lag der Schwerpunkt der Kontrollen im Umfeld einer Veranstaltung in Konken (Landkreis Kusel). Laut Polizei gab es dort 128 Anzeigen wegen der Nutzung von Autos trotz erloschener Betriebserlaubnis und 9 Strafanzeigen. 82 Mal untersagten die Beamten die Weiterfahrt.

