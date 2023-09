Bei einem Motorradunfall auf der Landesstraße 523 im Rhein-Pfalz-Kreis sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Eine dritte Person wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, wie die Feuerwehr in der Nacht auf Dienstag mitteilte. Demnach waren die Einsatzkräfte am Montagabend zu der Unfallstelle zwischen Frankenthal und Bobenheim-Roxheim gerufen worden und fanden dort zwei verunglückte Motorräder und drei schwer verletzte Menschen vor. Trotz Reanimationsversuchen eines Ersthelfers sowie der Rettungskräfte starben zwei der drei Verletzten noch am Unfallort. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.