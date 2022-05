Nach dem tödlichen Lastwagen-Unfall auf der Autobahn 620 ist eine Fahrspur weiterhin gesperrt. Eine Spur sei aber wieder befahrbar, sagte ein Sprecher des Lagezentrums in Saarbrücken am Donnerstag. Die Brücke, von der der Lastwagen gestürzt war, müsse noch von einem Statiker geprüft werden. Das Wrack konnte mittlerweile geborgen werden.

Nach dem tödlichen Lastwagen-Unfall auf der Autobahn 620 ist eine Fahrspur weiterhin gesperrt. Eine Spur sei aber wieder befahrbar, sagte ein Sprecher des Lagezentrums in Saarbrücken am Donnerstag. Die Brücke, von der der Lastwagen gestürzt war, müsse noch von einem Statiker geprüft werden. Das Wrack konnte mittlerweile geborgen werden.

Ein Lastwagen-Fahrer war am Mittwoch auf der Autobahn zwischen Völklingen bei Saarbrücken und Wadgassen (Landkreis Saarlouis) mit seinem Wagen von einer Brücke gestürzt und dabei ums Leben gekommen. Er stürzte rund acht bis zehn Meter in die Tiefe auf ein nicht mehr genutztes Gleisbett. Das Fahrzeug fing Feuer und brannte aus. Anschließend sei der Tote im Führerhaus gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher. Weitere Unfallbeteiligte gab es nicht, wie es am frühen Donnerstagmorgen hieß. Die Unfallursache war zunächst unklar.