Bei einem Unfall auf der A61 zwischen den Autobahnkreuzen Ludwigshafen und Frankenthal sind drei Lastwagenfahrer schwer verletzt worden. Die Fahrbahn in Richtung Norden wurde am Donnerstagmittag gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein in Richtung Koblenz fahrender Lkw wegen stockenden Verkehrs gebremst. Der Lastwagen hinter ihm konnte noch rechtzeitig bremsen, ein dritter jedoch nicht mehr. Er fuhr mit Wucht auf und schob die Lastwagen ineinander. Am Abend teilte die Polizei mit, dass die Aufräumarbeiten beendet seien und die Strecke in Richtung Koblenz wieder freigegeben sei.