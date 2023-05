Eine Straßenbahn und ein Auto sind am Freitag in Mainz zusammengestoßen. Der Autofahrer hatte seinen Wagen verbotswidrig gewendet und dabei die parallel fahrende Straßenbahn übersehen, wie die Polizei mitteilte. Der Straßenbahnfahrer erlitt einen Schock, der Autofahrer blieb unverletzt. Der Wagen wurde abgeschleppt. In der Innenstadt kam es zu Verkehrsbehinderungen und zu Verspätungen im öffentlichen Personennahverkehr.