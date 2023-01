Ein Lastwagen ist auf der Autobahn 61 im Landkreis Bad Kreuznach gegen den Fahrbahnteiler einer Baustelle gefahren. Der Fahrer wurde bei dem Unfall in der Nacht zum Samstag kurz vor der Raststätte Hunsrück West (Daxweiler) nicht verletzt, wie ein Sprecher der Autobahnpolizei mitteilte. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Die Autobahn wurde in Fahrtrichtung Süden nach Ludwigshafen gesperrt. Der Lastwagen musste geborgen werden, weswegen der Abschleppdienst mit einem Kran vor Ort war. Die Sperrung dauerte auch am Samstagvormittag weiter an. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf weit über 100.000 Euro.