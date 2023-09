Ein Lastwagenfahrer ist in Eichelhardt im Landkreis Altenkirchen wegen eines Hornissenstichs mit seinem Fahrzeug in den Graben gerutscht. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der Mann auf der Bundesstraße 256 unterwegs, als eine Hornisse ihn ins Bein stach. Die folgende allergische Reaktion habe beim Fahrer Übelkeit ausgelöst. Er habe den LKW gerade noch auf den Seitenstreifen lenken können. Dabei sei das Fahrzeug in den Graben gerutscht. Der Mann sei am Mittwoch noch vor Ort medizinisch versorgt worden. Einen Sachschaden habe es nicht gegeben, hieß es.