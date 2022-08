Vor einer Polizeidienststelle in Neuwied ist ein 27 Jahre alter Autofahrer am Sonntag mit voller Wucht und fast frontal in einen geparkten Streifenwagen gefahren. "Das Motiv für das offensichtlich bewusst herbeigeführte Unfallgeschehen ist derzeit nicht abschließend geklärt und bedarf der weiteren Ermittlungen", teilte die Polizei mit. Ein politisches Motiv könne ausgeschlossen werden. "Vielmehr dürfte in der Handlung des Beschuldigten Frustbewältigung im Zusammenhang mit den zurückliegenden, polizeilichen Einsätzen liegen."