Überhöhte Geschwindigkeit war nach Einschätzung der Polizei die Ursache für einen spektakulären Verkehrsunfall auf der Lahn-Brücke im rheinland-pfälzischen Dausenau. Ein 45 Jahre alter Autofahrer durchbrach am Samstagmorgen mit seinem Auto das Brückengeländer, wie die Beamten berichteten. Der stark beschädigte Wagen stürzte nicht ab, sondern blieb mit der Motorhaube über dem Fluss hängen. Dabei flossen Betriebsstoffe in die Lahn, so dass auch die Wasserbehörde eingeschaltet wurde. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 20.000 Euro.