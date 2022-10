Rheinland-Pfalz gehört neben dem Saarland in Sachen Autodiebstählen zu den sichersten Bundesländern. In dem am Montag veröffentlichten Kfz-Diebstahlreport des in Berlin ansässigen Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) für 2021 taucht Rheinland-Pfalz mit 191 als gestohlen gemeldeten Pkw auf, das waren fast acht Prozent weniger als noch 2020. Für jeden Diebstahl leisteten die Versicherungen den Angaben zufolge im Schnitt rund 12.400 Euro an die Autobesitzer. Den Gesamtschaden bezifferte der GDV auf 2,4 Millionen Euro.