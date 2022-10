Das Saarland gehört für Autofahrer zu den sichersten Bundesländern. Zu der Einschätzung kommen Versicherer. Ihr Gesamtverband (GDV) macht dies an der Zahl der Autodiebstähle fest. Vergangenes Jahr seien im Saarland 63 Wagen im Gesamtwert von 1,1 Millionen Euro gestohlen worden, fast 28 Prozent weniger als noch 2020, heißt es im am Montag veröffentlichten KfZ-Diebstahlreport des Verbandes. Für jeden Diebstahl hätten die Versicherungen im Schnitt rund 17.700 Euro an die saarländischen Autobesitzer bezahlt, insgesamt 1,1 Millionen Euro.