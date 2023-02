Die von Rheinland-Pfalz beschlossene Übernahme kommunaler Kredite in Höhe von drei Milliarden Euro ist nach Einschätzung des Landesrechnungshofs verfassungsrechtlich bedenklich. "Der Rechnungshof hält die Entschuldung der Kommunen für sinnvoll", sagte Präsident Jörg Berres am Dienstag in Mainz laut Mitteilung bei der Vorstellung des Jahresberichts 2023. "Das gewählte Vorgehen ist allerdings wegen eines möglichen Verstoßes gegen die Schuldenregel verfassungsrechtlich bedenklich." Der unabhängige Beirat des Stabilitätsrats betrachte Versuche der Aufweichung der Schuldenbremse wie in Rheinland-Pfalz auch mit Sorge.