In Rheinland-Pfalz und dem Saarland wird das Wetter in den kommenden Tagen mild und wolkig. Nach einem trockenen Vormittag rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwochnachmittag mit aus dem Norden aufziehenden Regen, wie die Meteorologen mitteilten. Die Temperaturen erreichen in der Spitze 14 bis 19 Grad, im höheren Bergland 10 Grad. Vor allem in höheren Lagen soll es starke bis stürmische Böen geben.

An der Wolkendecke ändert sich am Donnerstag zunächst wenig, gebietsweise fällt Regen. Vereinzelt kommt es am Nachmittag zu Auflockerungen und örtlichen Schauern. Der DWD erwartet Höchsttemperaturen von 13 bis 17 Grad, in Hochlagen bleibt es etwas kühler. Am Freitag geht es bei ähnlichen Temperaturen wechselhaft weiter. Dann sind zudem einzelne Gewitter möglich.

DWD-Wetterbericht