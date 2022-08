Nach sonnigen Tagen kündigen sich zum Wochenstart örtliche Schauer und Gewitter in Rheinland-Pfalz und im Saarland an. Am Sonntag wird es sonnig und überwiegend trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Im Tagesverlauf können Wolken aufziehen. Die Höchstwerte liegen zwischen 30 und 34 Grad. In der Nacht zu Montag kann es zu Schauern und vereinzelt Gewittern kommen. Die Temperaturen fallen dabei auf 19 bis 16 Grad.