Zum Osterwochenende werden in Rheinland-Pfalz und im Saarland viele Wolken und ein Wechsel aus Sonne und Regen erwartet. Der Donnerstag beginne noch heiter, von Mittag an sollen jedoch Regenwolken aufziehen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 10 und 14 Grad, in Hochlagen bei 7 bis 9 Grad. In der Nacht auf Freitag soll es stark bewölkt werden und gebietsweise regnen. Die Temperaturen sinken auf 5 bis 1 Grad.