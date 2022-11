Der Herbst zeigt sich zum Novemberanfang in Rheinland-Pfalz und im Saarland von einer wechselhaften Seite. Nach einem heiteren und niederschlagsfreien Dienstag kühlt das Wetter nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in den kommenden Tagen etwas ab, auch wenn weiterhin milde Luft vorherrscht. Am Mittwoch sind anfangs einzelne Schauer möglich bei Höchstwerten zwischen 14 und 17 Grad Celsius, wie der DWD am Dienstag in Offenbach mitteilte. Ein ähnliches Bild bietet sich am Donnerstag. Am Freitag erreichen die Temperaturen dann maximal noch um die 13 Grad, es wird wechselnd bis starkt bewölkt. Gebietsweise kann Regen fallen.