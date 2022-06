Das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland ist in den kommenden Tagen meist heiter. Am Mittwoch kann es im Norden teils auch wolkig sein, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Offenbach mitteilte. Es ist trocken bei Höchstwerten von 18 bis 24 Grad. In der Nacht zum Donnerstag ist es gebietsweise locker bewölkt, teils auch klar. Im Norden kann es streckenweise Dunst oder Nebel geben bei Tiefsttemperaturen von elf bis fünf Grad. In der Eifel liegen die Werte örtlich beim Gefrierpunkt. Am Donnerstag ist es oft heiter oder sonnig bei Höchstwerten zwischen 20 und 25 Grad mit den höchsten Werten in der Vorderpfalz. Im nördlichen Bergland liegen die Werte teils bei etwa 18 Grad.