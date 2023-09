Comedian Bülent Ceylan, Foodbloggerin und Unternehmerin Sally sowie der Schauspieler und Moderator Jochen Schropp werben in Videoclips dafür, Kindern vorzulesen. Unter dem Motto "Vorlesen schafft Chancen" weisen die Prominenten ehrenamtlich in Kurzfilmen der Stiftung Lesen darauf hin, dass jeder achte Erwachsene in Deutschland nicht gut lesen und schreiben kann.