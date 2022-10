Ein frei stehendes Haus in der Vulkaneifel hat gebrannt. Das Feuer sei in der Gemeinde Gönnersdorf am Dienstag ausgebrochen, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit. Die örtliche Feuerwehr begrenzte den Brand gemeinsam mit Einsatzkräften aus drei umliegenden Gemeinden auf einen Raum und brachte ihn schnell unter Kontrolle. Zwei Menschen konnten das Haus ohne Hilfe verlassen. Sie wurden zur Kontrolle in ein Krankenhaus in der Nähe gebracht. Zur Brandursache oder der genauen Schadenshöhe konnten noch keine Angaben gemacht werden.