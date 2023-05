Spaziergänger haben am Pfingstmontag auf einem Feldweg der Gemarkung Mehren in der Vulkaneifel einen toten Radfahrer entdeckt. Ein Notarzt habe nur noch den Tod des 49-jährigen Pedelec-Fahrers aus Daun feststellen können, teilte die Polizei in Wittlich mit. Erste Ermittlungen deuteten darauf hin, dass der Mann, der einen Helm trug, auf einem abschüssigen Weg gestürzt sei und sich dabei tödlich verletzt habe.