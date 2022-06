Beim Pressen von Heuballen ist ein Mann in der Nähe von Daun (Landkreis Vulkaneifel) mit seinem Trecker umgekippt und ums Leben gekommen. Der 52-Jährige wurde in Üdersdorf unter dem schweren Gefährt eingeklemmt, ein Notarzt konnte am Samstagnachmittag nur noch seinen Tod feststellen. Wie die Polizei mitteilte, war der Traktor an einem Hang aus noch unbekannter Ursache umgekippt. Der Trecker hatte eine Rundballenpresse gezogen. Fahrzeug und Maschine wurden beschlagnahmt und sollen nun von einem Gutachter untersucht werden.