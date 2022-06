Bei einem Verkehrsunfall in der Eifel sind mehrere Insassen zweier Fahrzeuge leicht bis mittelschwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Montagmittag bei Brockscheid im Landkreis Vulkaneifel, als eine 18-jährige Fahrerin auf einer Kreisstraße nach Polizeiangaben vom Dienstag die Vorfahrt einer 39-Jährigen missachtete. Die beiden Fahrzeuge stießen daraufhin an einer Kreuzung zusammen. Die 18-Jährige wurde leicht, die 39-Jährige mittelschwer und ihr 14-jähriger Beifahrer leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von mehr als 20.000 Euro. Die Kreisstraße war zeitweise vollständig gesperrt.