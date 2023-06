Nicolas Meyer (FWG) hat die Oberbürgermeisterwahl in Frankenthal dem vorläufigen Ergebnis zufolge klar gewonnen. Der 43 Jahre alte Kandidat habe am Sonntag 55,4 Prozent der Stimmen erreicht, teilte die pfälzische Kommune mit knapp 50.000 Einwohnern am Abend auf ihrer Internetseite mit.