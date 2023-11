Wenn bereits am Sonntag in Rheinland-Pfalz Landtagswahl wäre, würde die SPD einer Umfrage zufolge auf ihren historischen Tiefstand im Land fallen. Laut dem "PoliTrend" des SWR-Politikmagazins "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" käme die SPD auf 22 Prozent. Das sind drei Prozentpunkte weniger als in der vergangenen Befragung im Juli dieses Jahres.