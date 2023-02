Die SPD-Politikerin Beate Kimmel wird nach vorläufigen Ergebnissen neue Oberbürgermeisterin von Kaiserslautern. Die 54-Jährige habe am Sonntag die Stichwahl um das Amt gewonnen, teilte die pfälzische Kommune mit. Kimmel setzte sich demnach nach Auszählung aller Stimmen mit 62,26 Prozent gegen Anja Pfeiffer durch. Die CDU-Kandidatin kam auf 37,74 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag der Stadt zufolge bei rund 27,5 Prozent.

Bestätigt sich das Ergebnis, folgt Kimmel dem Amtsinhaber Klaus Weichel nach. Der SPD-Politiker kandidierte nicht mehr und wird nach 16 Jahren als Oberbürgermeister zum 31. August aus dem Amt scheiden.

Kimmel, bisher Bürgermeisterin der Stadt, hatte vor zwei Wochen mit 36,50 Prozent der Stimmen den ersten Wahlgang gewonnen. Pfeiffer, zurzeit Beigeordnete der Stadt, landete mit 19,76 Prozent auf Platz zwei. Fünf weitere Bewerber schieden mit weniger Stimmen aus.

Der rheinland-pfälzische Arbeitsminister Alexander Schweitzer gratulierte seiner SPD-Parteikollegin Kimmel. "So verdient. So eindeutig. So gut.", schrieb Schweitzer bei Twitter.

Ergebnisse der Stichwahl